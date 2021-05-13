İBB’nin metro şantiyesinde patlama

Pendik Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro şantiyesinde dün 19.40'ta patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle şantiyenin hemen yakınında bulunan özel bir hastane ile göz hastanesi, bir ağız diş sağlığı merkezi ve bir restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilirken ekipler şantiyede inceleme başlattı. Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı" kaydedildi. Patlamada ayrıca 1 işçinin hafif şekilde yaralandığı, patlamanın paniğiyle fenalaşan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.