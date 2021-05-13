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Giriş Tarihi: 13.5.2021 12:23 Son Güncelleme: 13.5.2021 12:26

İki gündür aranıyordu... Kayıp adamın cansız bedeni bulundu!

İHA
İki gündür aranıyordu... Kayıp adamın cansız bedeni bulundu!

’un Salıpazarı ilçesinde iki gündür aranan kayıp şahsın fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeni henüz bilinmezken, cansız bedeni Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi Suluca Mahallesi'nde geçen Salı günü sabah saatlerinde evden "Şehir merkezine gidiyorum" diyerek ayrılan Hüseyin Maraz'dan iki gündür haber alınamıyordu.

BAHÇEDE ÖLÜ BULUNDU

İki gündür ilçe genelinde arama çalışmaları sürdürülen Hüseyin Maraz, ilçenin Güzelvatan yolu Karayaka mevkisinde bir fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.



Şahsın cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki gündür aranıyordu... Kayıp adamın cansız bedeni bulundu!
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