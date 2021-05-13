İmamdan hayat kurtaran müdahale! O anlar kamerada!

Yüreklerin ağza geldiği olay dün akşam Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gıda malzemesi almak için ailesiyle markete gelen ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu bayram şekerini ağzına attı. Şeker bir süre sonra çocuğun soluk borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin telaşlandığını gören imam duruma anında müdahale etti.