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Giriş Tarihi: 13.5.2021 15:02 Son Güncelleme: 13.5.2021 15:21

İmamdan hayat kurtaran müdahale! O anlar kamerada!

İHA
İmamdan hayat kurtaran müdahale! O anlar kamerada!

'in Kızıltepe ilçesinde soluk borusuna şeker takılan çocuk ölümden döndü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını markete gelen imam kurtardı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yüreklerin ağza geldiği olay dün akşam Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Gıda malzemesi almak için ailesiyle markete gelen ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu bayram şekerini ağzına attı. Şeker bir süre sonra çocuğun soluk borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin telaşlandığını gören imam duruma anında müdahale etti.

TERS DÖNDERİP ŞEKERİN ÇIKMASINI SAĞLADI

Nefes alamayan çocuğu kucağına alan imam Emrullah Anuştekin, çocuğun baş kısmını yere doğru uzatarak göğüs kısmına baskı yaptı. Çocuğun soluk borusuna kaçan şekerin çıkmasını sağlayan Emrullah Anuştekin'in müdahalesi sonrası çocuk nefes almaya başladı. Anuştekin'in bu hayati müdahalesi takdirle karşılandı.

Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı | Video

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İmamdan hayat kurtaran müdahale! O anlar kamerada!
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