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Haberler Yaşam Haberleri İsrail Gazze’de sivilleri vuruyor! Anne ve çocuklarının çığlıkları…
Giriş Tarihi: 14.5.2021 02:00 Son Güncelleme: 14.5.2021 02:07

’de sivilleri vuruyor! Anne ve çocuklarının çığlıkları…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İsrail Gazze’de sivilleri vuruyor! Anne ve çocuklarının çığlıkları…

İşgalci güçlerinin bombardımanı esnasında ’deki anne ve çocuklarının çığlıklarının duyulduğu bir video sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Anne ve çocuklarının çaresizliği İsrail güçlerinin sivil yerleşim bölgelerini vurarak insanlık suçu işlediğini gösteriyor.

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa baskını sonrasında Filistinlilere yönelik saldırılarını hızlandırdı. Gazze'yi bombardıman altına tutan İsrail güçleri, bombalarıyla sivil yerleşim bölgelerini vurmayı da sürdürüyor. İslam Asalya isimli sosyal medya hesabından Gazze'deki sivillerin bombardıman altında kaldığını gösteren videolar paylaşılıyor.

İsrail Gazze'de sivilleri vuruyor! Anne ve çocuklarının çığlıkları… | Video

İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

İslam Asalya "An itibariyle Gazze!!!" diyerek İşgalci İsrail güçlerinin bombardımanı esnasında Gazze'deki anne ve çocuklarının çığlıklarının duyulduğu bir video da paylaştı. Gazze'deki sivilleri vuran İsrail'in saldırısı esnasında sivilleri hedef aldığı videoda görülüyor.

İşgalci İsrail güçleri sivil yerleşim bölgelerini vurarak insanlık suçu işlerken, bombardıman esnasında çevredeki binalarda kaç sivilin öldüğü ise şu an için bilinmiyor.

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İsrail Gazze’de sivilleri vuruyor! Anne ve çocuklarının çığlıkları…
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