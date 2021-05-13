Kadıköy'de 100 bin liralık motosiklet 30 saniyede çalındı!

Motosikletin alarmlı disk kilidini ve direksiyon kilidini kırıyorlar. Motoru çalıp, götürüyorlar. İki motor olduğu için arkadaki çalışan motorla benim motoru iterek götürmüşler. Bu aralar Kozyatağı Mahallesi'nde çalınan çok motor oldu, polisten yardım bekliyoruz. Çok mağduruz, şu anki piyasa değeri 100 bin lira ediyor." diye konuştu.