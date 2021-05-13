Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kafasına kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.5.2021 01:57

Kafasına kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Kafasına kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

'da kafasına kale direği devrilen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Elazığ'ın Maden İlçesine bağlı Çitli köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köydeki çocuklar futbol oynarken kale direği devrildi.
Kale direğinin, o esnada orada bulunan bulunan 8 yaşındaki Hamza Yıldız'ın kafasına düştüğü öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ


Çocukların haber vermesi üzerine köylüler olay yerine geldi. Korkunç olayın ardından köye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kafasına kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA