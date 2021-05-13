Kafasına kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Elazığ'ın Maden İlçesine bağlı Çitli köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köydeki çocuklar futbol oynarken kale direği devrildi.

Kale direğinin, o esnada orada bulunan bulunan 8 yaşındaki Hamza Yıldız'ın kafasına düştüğü öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ



Çocukların haber vermesi üzerine köylüler olay yerine geldi. Korkunç olayın ardından köye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.