Kargodaki salça kutusundan esrar çıktı

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada D. T. isimli şahsın Atatürk mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir kargo firmasına ait işyerinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatı ile kargoya el konuldu. 1 kiloluk salça kutusu içerisinde 33.64 gr kubar esrar ele geçirilmesi üzerine gerekli adli tahkikat başlatıldı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sosyal medya üzerinden Tombala oynatılması ile ilgili yapılan araştırma ve çalışmalarda A. D. ve C. D. isimli şahıslara ait ikamette arama yapıldı. 1 adet biletlerle ilgili notların olduğu tutulduğu kareli defter, 5 adet dolu ve farklı tarihlerde oynanmış Tombala kağıdı, Huwaei marka siyah renkli cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.