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Giriş Tarihi: 13.5.2021 14:33 Son Güncelleme: 13.5.2021 14:33

Kargodaki salça kutusundan esrar çıktı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kargodaki salça kutusundan esrar çıktı

’ın Samandağ ilçesinde emniyeti kargo işyerinde salça kutusunda esrar, bir evde yapılan aramada da ekili hint keneviri ele geçirdi, ayrıca sosyal medya üzerinden tombala oynayanlar hakkında işlem yaptı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada D. T. isimli şahsın Atatürk mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir kargo firmasına ait işyerinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatı ile kargoya el konuldu. 1 kiloluk salça kutusu içerisinde 33.64 gr kubar esrar ele geçirilmesi üzerine gerekli adli tahkikat başlatıldı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sosyal medya üzerinden Tombala oynatılması ile ilgili yapılan araştırma ve çalışmalarda A. D. ve C. D. isimli şahıslara ait ikamette arama yapıldı. 1 adet biletlerle ilgili notların olduğu tutulduğu kareli defter, 5 adet dolu ve farklı tarihlerde oynanmış Tombala kağıdı, Huwaei marka siyah renkli cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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Kargodaki salça kutusundan esrar çıktı
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