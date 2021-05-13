Mahalle bekçilerinin borç kavgası: 2 ölü

ADANA'NIN merkez Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, mahalle bekçisi Fatih Özkaramuk, aralarında borç-alacak nedeniyle anlaşmazlık olan meslektaşı T.K. ile buluşmak için sözleşti. Olay yerine arkadaşı Soner K.'nın otomobiliyle gelen T.K. ile Fatih Özkaramuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Özkaramuk tabancasını çıkarıp ateş açtı. Başından vurulan Soner K. hayatını kaybederken olay yerinden koşarak kaçan T.K. ise kulağından yaralandı. Fatih Özkaramuk daha sonra otomobilin arka koltuğuna oturup aynı silahla intihar etti.