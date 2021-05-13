Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet kazasında kasksız yolcu yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 13.5.2021 13:21

Motosiklet kazasında kasksız yolcu yaşamını yitirdi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Motosiklet kazasında kasksız yolcu yaşamını yitirdi

’de meydana gelen motosiklet kazasında kasksız yolcu yaşamını yitirdi, metrelerce sürüklenen sürücü ise yaralandı.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Emir Can T. (20) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında motosikletin arka kısmında kasksız şekilde yolculuk yapan Berkay T. (18), aracın savrulmasıyla yere düştü. Motosiklet sürücüsü ise metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 18 yaşındaki Berkay T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet kazasında kasksız yolcu yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA