Motosiklet kazasında kasksız yolcu yaşamını yitirdi

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Emir Can T. (20) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında motosikletin arka kısmında kasksız şekilde yolculuk yapan Berkay T. (18), aracın savrulmasıyla yere düştü. Motosiklet sürücüsü ise metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 18 yaşındaki Berkay T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.