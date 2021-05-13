Muhit’in Yunus Emre dosyasına büyük ilgi

Mayıs sayısında usta isimlerin Yunus Emre'yi farklı açılardan ele aldığı yazıları okuyucuyla buluşturan aylık edebiyat ve fikir dergisi Muhit, Yunus Emre dosyasıyla okurlardan büyük ilgi gördü. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020'den bu yana edebiyat meraklılarının beğenisine sunulan dergi, 17. sayısını Yunus Emre'ye ayırdı. Kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu derginin Yunus Emre dosyası, Prof. Dr. Haşim Şahin'in "Yunus'un Çağında Anadolu'nun Kültür Atlası" başlıklı yazısıyla başlıyor. Dosya kapsamında Prof. Dr. Turan Karataş'ın "Dışım derviş içim boş", Prof. Dr. Ömür Ceylan'ın "Sordum Derviş Yunus'a", Mustafa Özçelik'in "Hangi Yunus Bizim Yunus?", Mahmut Ulu'nun "Yokluk yolcusu" başlıklı yazıları dergide yer alıyor. Prof. Dr. Bilal Kemikli, ulu şairin kelamının şiirin ötesinde dost ilinde demlenen ve maveradan kopup gelen bir yüce mana taşıdığını belirttiği "Yunus Emre bizim neyimiz olur?" yazısında, "Dilimizi, hem lisan ve hem de gönül olarak, o mana ile yoğurup, mayalayan bir büyük ruh... İşte o ruhun eşiğindeyiz. Yunus'un eşiği, bizi, fert ve millet olarak maveradan kopup gelen o yüce mana ile buluşturmuştur. Bu bakımdan Yunus'u konuşmak, toprağımızı mayalayan o yüce manayı konuşmaktır" ifadelerine yer verdi. "Hangi Yunus Bizim Yunus?" başlıklı yazıda ise Mustafa Özçelik, Yunus Emre'yi kendi eserinden bütünlüklü, derinlikli bir okuma ve anlama çabası içine girilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.