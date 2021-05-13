Niğde'de takla atan araçta 1 kişi öldü

Yeşilburç köyünü Niğde'ye bağlayan çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Yeşilburç yönünden Niğde istikametine seyreden Olcay Canıtez(31) yönetimindeki 51 HT 383 plakalı özel otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yaklaşık iki saat sonra yoldan geçen sürücülerin tesadüfen görerek yetkililere haber verdiği kazanın olduğu yere sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan özel otomobilin içerisinde sıkışan ve kişinin Olcay Canıtez olduğunu belirlendi. Sağlık ekipleri Olcay Canıtez'in(31) araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinden çıkarılan Olcay Canıtez'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.