Nöbet tutan sağlık çalışanlarının aile özlemi

Salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, tam kapanma süreciyle birlikte Ramazan Bayramı'nı da iş yerlerinde nöbet tutarak geçirdi.

Bir yandan koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli, bir yandan da evlerindeki çocuklarını, ailelerini ve yakınlarını unutmayarak bayramlarını kutladı.

Bu süreçte herkesin üzerine belirli görevlerin düştüğünü belirten sağlık çalışanları, bu zorlu süreçte görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde bayram mesaisi yapan sağlık çalışanları aileleriyle bayramlaşmayı görüntülü olarak yaparak hasret giderdi.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde nöbet tutan Uzman Dr. Yasemin Alagöz 2 ve 5 yaşındaki gocuklarıyla, yine sağlık teknisyeni Gülistan Dinler de, annesiyle görüntülü olarak görüşme yaparak bayramlaştı.

Uzman Doktor Yasemin Alagöz yaptığı açıklamada, filyasyon ekibinde görev yaptığını belirterek, "Hastalarımıza gece gündüz hizmet vermeye çalışıyoruz. Onlara yetişmeye ve sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Bizler de sağlık çalışanı olarak ailelerimizi de unutmuyoruz. 2 evladım var onlarla görüştüm. Onlar da bu yoğun çalıştığım dönmelerde ve nöbetlerde biraz sıkıntıya girebiliyorlar. Beni çok özlüyorlar. Ama eve gittiğimde onlarla güzel vakit geçirme imkanım oluyor. Gün içerisinde nasıl olduklarını arayıp soruyorum. Yeme içmeleri olsun, oyunları olsun. Birbirleriyle iletişimleri olsun. Oyun oynadılar mı? Dışarıya çıktılar mı? Vakit geçirmeleri adına gün içiresinde telefonla ya da görüntü mutlaka görüşüyoruz." dedi.

Sağlık teknikeri Gülistan Dinler de tam kapanma sürecinde herkesin üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Ailelerinden uzak ancak halka hizmet noktasında üstlendikleri görevlerin bilincinde olduklarını hatırlatan Dinler, "Uzun bir kapanma sürecine girdik. Bu olması gereken bir şeydi. Bu süreçte herkesin üzerine belirli görevler düşüyor ve sağlık çalışanları olarak bizim de görevlerimiz var. Biz de bu süreçte görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte bazen ailelerimizle uzak düşüyoruz. Bazen psikolojikmen sıkıntılar yaşıyoruz. Ama ülkemiz için, milletimiz için en iyi şekilde görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte annemi çok özlüyorum. Neler yaptığını, neler yediğini, düzenli olarak egzersizlerini yapıp yapmadığını, bensiz nasıl zaman geçirdiğini bu gibi şeyleri merak ediyorum. Özlüyorum, onun da beni çok özlediğini biliyorum. Az önce de kendisiyle görüntülü görüşerek özlemimizi gidermiş olduk. İnşallah bu süreç bittiği zaman bu aradaki mesafeyi kapatacağız." ifadelerini kullandı.