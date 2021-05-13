Ramazan Bayramı sonrası tam kapanma sokağa çıkma yasağı sona erecek. Sonrasındaki süreçte ise yeni normalleşme takviminin yer alması bekleniyor. Öte yandan yasakların 19 Mayıs'a kadar uzatılıp uzatılmayacağına dair bilgiler ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Buna göre, normalleşme ne zaman başlayacak? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve yeni normalleşme takvimi son durum!
YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.
TAM KAPANMA UZAYACAK MI?
Tam kapanma uzayacak mı sorusuna son dakika yanıtı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Bir süredir konuşulan 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanma süreci için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yöneltilen soru üzerine yanıt buldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kendisine yöneltilen tam kapanma sorusuna, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi. Oktay, sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi;
"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."
İÇİŞLERİ BAKANI NE DEDİ?
Tam kapanma ne zaman bitecek ve uzatılacak mı hususunda son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceği daha önceden açıklanan tam kapanma için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı bir süredir konuşulan konular arasındaydı. 6 Mayıs tarihinde katıldığı canlı yayında bu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın uzatılması konusunun gündemlerinde yer almadığını ifade etti. Bu açıklamadan bir süre sonra yine bir canlı yayında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, benzer bir soruya yanıt verdi. Bakan Soylu, tam kapanma ne zaman bitecek ve yasaklar uzatılacak mı sorusunu yanıtladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir kanalda yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu, doğru bir istikamette gittiğimizin en temel göstergesidir. 17'sinde elde edeceğimiz rakamla, o yapacağımız Kabine'de Bilim Kurulunun ve Kabine'nin ortaya koyacağı değerlendirmelerle gayelerimizi belirleyeceğiz. Sağlık Bakanımız çok net bir açıklama yaptı aşılarla ilgili. Türkiye bu konuda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor." dedi.
Bakan Soylu, tam kapanmanın 19 Mayıs'a dek uzayıp uzamayacağı sorusuna "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" şeklinde yanıt verdi.
TAM KAPANMA İÇİN KRTİK TARİH
Tam kapanma resmi olarak 17 Mayıs tarihinde sona erecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizin içerisine eklenecektir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tam kapanma süreci hakkında 5 Mayıs tarihinde yapmış olduğu açıklama şu şekilde;"Bilim Kurulumuz Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır.""Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz."