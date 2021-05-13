Oğlu tarafından öldürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Abdulazim Mahmit'tan haber alamayan oğulları evin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuklar babalarını pompalı tüfekle sırtından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mahmit'in öldüğünü belirledi.

Cinayet masası ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda Abdulazim Mahmit'in oğlu M.M. tarafından arkadaşlarına karıştığı gerekçesiyle öldürüldüğünü tespit etti. Suç aleti pompalı tüfekle kaçan baba katilinin yakalanmasına çalışılıyor.