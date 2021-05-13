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Giriş Tarihi: 13.5.2021 10:58

Oğlu tarafından öldürüldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Oğlu tarafından öldürüldü

'da evinde tüfekle öldürülen Suriye uyruklu 49 yaşındaki Abdulazim Mahmit’in arkadaşlarına karıştığı gerekçesiyle 16 yaşındaki oğlu M.M. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan baba katili polis tarafından aranıyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Abdulazim Mahmit'tan haber alamayan oğulları evin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuklar babalarını pompalı tüfekle sırtından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mahmit'in öldüğünü belirledi.

Cinayet masası ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda Abdulazim Mahmit'in oğlu M.M. tarafından arkadaşlarına karıştığı gerekçesiyle öldürüldüğünü tespit etti. Suç aleti pompalı tüfekle kaçan baba katilinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Oğlu tarafından öldürüldü
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