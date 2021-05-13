Ölüm randevusu

İstanbul'da ablaları uyurken cep telefonuna gelen mesajla kendisinin Instagram üzerinden biriyle flört ettiğini düşünen 3 kardeş, iddiaya göre abla ile plan yaparak buluşma noktasına çağırdıkları Veysi Ç.'yi bıçak ve muşta ile öldürdü. Olay, Ümraniye Dudullu mahallesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Fidan B. iddiaya göre Instagram'da sosyal medya takipçisi kazanabilmek için yeni bir hesap açtı ve gelen tüm takip isteklerini kabul etti. İddiaya göre bu isteklerden biri de tekstilci Veysi Ç.'ye (31) aitti. İkilinin bu platformda başlayan görüşmesi bir süre sonra flörte döndü. Bir gün, Fidan B., cep telefonunu açık unutup evde uykuya daldı. O sırada peş peşe gelen mesajlardan şüphelenen erkek kardeşleri telefona bakınca yazışmaları gördü. Fidan B. adına mesaj yazan kardeşler, uzun süredir buluşma ayarlamaya çalışan Veysi Ç.'ye randevu verdi. İddiaya göre Fidan B. de sonradan bu plana ortak oldu. Kardeşlerine, "Bu adamla bir süre konuştuk. Beni rahatsız ediyor" dedi.Ertesi gün buluşma noktasına giden Fidan B., Dudullu Meydanı'nda Veysi Ç.'nin gelmesini bekledi. Kardeşleri de ayrı bir noktada pusuya yattı. Taksi ile buluşma noktasına gelen Veysi Ç., genç kadını aradı. Fidan B. de kardeşlerine bildirdi. Kardeşler Muhammed B. (22), Yunus B. (19) ve İbrahim B. (24), takside bekleyen Veysi Ç.'ye araçtan iner inmez bıçak ve muşta ile saldırdı. Ağır yaralanan Veysi Ç. kaldırıldığı hastanede öldü. Emniyet güçleri, konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Üç kardeşin izine ulaşıldı. Abla-kardeşlerin evine baskın yapıldı. Fidan B., Muhammed B., Yunus B. ve İbrahim B. il dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen abla Fidan B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.