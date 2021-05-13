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Giriş Tarihi: 13.5.2021 23:02

Parktaki ölümle bitti

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Parktaki kavga ölümle bitti

Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, kardeş olduğu öğrenilen iki kişi aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 19 yaşındaki Sait Ç., doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polisi, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma, gerilimin yükselmesiyle yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.

2 KARDEŞ YARALANDI

Kavgada, kardeş olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Sait Ç. ve 24 yaşındaki Murat Ç. aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Sait Ç. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabey Murat Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

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Parktaki kavga ölümle bitti
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