Parktaki kavga ölümle bitti

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma, gerilimin yükselmesiyle yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.

2 KARDEŞ YARALANDI

Kavgada, kardeş olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Sait Ç. ve 24 yaşındaki Murat Ç. aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.