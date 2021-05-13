Parktaki kavga ölümle bitti

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma, gerilimin yükselmesiyle yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.
2 KARDEŞ YARALANDI
Kavgada, kardeş olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Sait Ç. ve 24 yaşındaki Murat Ç. aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Sait Ç. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabey Murat Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.