Ramazan sonrası beslenme için 15 altın kural

Beslenme düzenindeki değişiklikler, öğün sayısının artmasına ve bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir.Tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalı. Ara öğünlerde taze meyveler, ceviz, badem, fındık ya da az şekerli kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir.Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı. Kahvaltıda kızartma, kavurma tüketilmemeli. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler, az tuzlu peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmeli.Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinlerden, börek ve hamur işi gıdalardan sakınılmalı.Tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutacağından ve tokluk hissi vereceğinden önemli.Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir.Mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların tüketimine dikkat edilmeli.Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf suları, az şekerli limonata, ayran gibi içecekler tercih edilmeli.Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Lif içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin hızla yükselmesini de engeller.Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermeli.Günde en az 2-2.5 litre sıvı alınmalı; su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli komposto/ hoşaf gibi sıvı gıdalar gün içinde tüketilmeli.Özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemeli.Gece yeme alışkanlığı sürdürülmemeli.Uyku düzeni ramazan öncesine dönmeli.Evde fiziksel aktivite uygulamaları yapılmalı.