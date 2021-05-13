Rekor kuraklık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Standart Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metodu'na (PNI) göre hazırladığı kuraklık raporunda, nisan ayında özellikle Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve güneybatı Ege'nin büyük bölümü ile Çorum ve Amasya'nın bazı kısımlarında şiddetli, çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık gözlendi. Türkiye'nin nisan ayı ortalama sıcaklığı geçen yıllara göre 1.3 derece artarak 13.4'e çıkarken, en yüksek sıcaklık 36.9 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi. Kuzey Ege ve Marmara'da ise çok, orta, hafif ve normal nem düzeyleri ölçülürken, Zonguldak ve Bartın kıyılarında aşırı nem gerçekleşti. Meteoroloji'nin 2021 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1981- 2010 Normallerine Göre Mukayesesi raporunda ise ortalama sıcaklıkların İpsala ve Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin altında yaşandığı belirtildi. Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Kuşadası, Bodrum, Milas çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde gerçekleşti. Hem uzun yıllar hem de geçen yıl nisan ayı ortalama sıcaklığı 12.1 derece iken, 2021 Nisan'da ortalamanın 13.4 derece olduğu vurgulanan rapora göre, bu yıl 1.3 derecelik artış gözlendi. Nisanda en düşük sıcaklık eksi 6.4 derece Van Özalp, en yüksek sıcaklık 36.9 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar'da ölçüldü.Marmara'da ortalama sıcaklık İpsala çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normallerinde gerçekleşti. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 12.2 derece iken, bu yıl 11.8 dereceye düştü. En düşük sıcaklık eksi 2.1 derece ile Çorlu ve Balıkesir'de, en yüksek 30.8 derece ile Balıkesir'de yaşandı.Ege'de ortalama sıcaklık Kuşadası, Bodrum, Milas çevrelerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında oldu. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 13.8 derece iken, bu yıl 14.6 dereceye çıktı. Akdeniz'de ortalama sıcaklık Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, Isparta, Alanya, Anamur, Senirkent, Göksun, Eğirdir, Köyceğiz, Gazipaşa, çevrelerinde mevsim normallerinin üstünde oldu.İç Anadolu'da ortalama sıcaklık Sivas, Kırıkkale, Kangal, Pınarbaşı çevrelerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında görüldü. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 10.2 derece iken, bu yıl 11.5 dereceye yükseldi.Karadeniz'de ortalama sıcaklık Akçakoca, İnebolu Gümüşhane, Bayburt, Osmancık, İspir, Oltu çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında oldu. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 11 derece iken, bu yıl 11.8 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık eksi 3.4 derece ile Bolu, en yüksek 33.4 derece Amasya'da görüldü.Doğu Anadolu'da ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde oldu. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 8.7 dereceyken, bu yıl 3.3 derecelik artışla 12 dereceye yükseldi. En düşük sıcaklık eksi 6.4 dereceyle Özalp, en yüksek 32.9 dereceyle Iğdır'da yaşandı.Güneydoğu'da ortalama sıcaklık Kahta çevresinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. En düşük sıcaklık 0.9 derece Diyarbakır ve Batman, en yüksek 36.9 dereceyle Ceylanpınar'da ölçüldü. DHA