Sakura Elması’na 38 milyon dolar

HONG Kong'da önümüzdeki hafta açık artırmaya çıkarılacak pembe elmas şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Christie's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulacak olan elmas için 38 milyon dolarlık (yaklaşık 315 milyon lira) fiyat biçildi. Japonya'nın ünlü kiraz çiçeklerine benzeyen renginden dolayı "Sakura Elması" adı verilen değerli taşın şimdiye kadar satılan en pahalı pembe elmas olması bekleniyor. Mevcut rekor geçen yıl 27 milyon dolara alıcı bulan bir diğer pembe elmasa ait. DIŞ HABERLER