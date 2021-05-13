Şampiyonluk kutlamasında kopan parmakları mucize eseri bulundu

Geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de Menemenspor'u 4-1 yenerek 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirsporlu taraftarlar adeta bayram etti. Tam kapamaya rağmen mavi lacivertli renklere gönül veren taraftarlar bir anda kendilerini sokağa atarak sabaha kadar kutlama yaptılar. Kutlamalar sırasında taraftarlardan Uğur Türkölmez'in yakmak istediği havai fişek elinde patladı. Aşırı derecede kanaması olan Türkölmez, en yakın özel hastaneye kaldırılırken kopan parmakları bulunamadı.

MESAİYE GELDİ, PARMAKLARI BULDU

Olay sırasında mesaide olan Adana Su ve Kanalizasyon İşletmesi çalışanı Cengiz Balcı, patlamanın yaşandığı yerde parmak parçalarını gördü. Parçaları alan Cengiz Balcı, 112 Acil Servis'i arayarak, durumu anlattı. Ekipler, Balcı'ya parmak parçalarını buzdolabına koymasını istedi. Balcı da parmak parçalarını iş yerindeki buzdolabının derin dondurucusuna bıraktı. Balcı durumu polislere bildirdi. Hastanelerde kopan parmak vakasına rastlanmadı.

YERİNE DİKİLDİ

Balcı'nın arkadaşı Umut Süzer, Adana Çevirme Radar isimli sosyal medya platformu üzerinden, "Akşam Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ önünde elinde havai fişek patlayan parmağı kopan arkadaşı tanıyan acil dönüş yapsın. Parmak bulundu dondurucuda" yazdı. Paylaşımı gören Türkölmez'in yakınları, Balcı'ya ulaştı. Türkölmez'in özel hastanede olduğunu öğrenen Balcı, parmak parçalarını hastaneye götürdü. Doktorlar tarafından teslim alınan Türkölmez'in parmak parçaları, ameliyatla yerine dikildi.

HATA YAPTIM

Hastanede tedavisi süren Uğur Türkölmez, hiçbir şeyin sağlıktan önemli olmadığını ifade etti. Fanatik Adana Demirspor taraftarı olduğunu belirten Türkölmez, "Her sene şampiyonluğu kıl payı kaçırıyorduk. Pazar günü 26 yıl sonra şampiyon olduk. O an kendimi kaybettim. Durduğum bir yerde meşaleyi yaktım ve birden bir patlama oldu. Elimde aşırı derecede kanama meydana geldi. Durdurduğum bir kişini motosikletine bindim. Düşecek gibi oldum. Arkadaşa rica edip, bir tişörtü iki kişi giydik. 3 ameliyat oldum ve 5-6 aylık tedavi sürecinin ardından eski halime döneceğim. Parmaklarımın bulunacağını hiç tahmin etmiyordum. Hiçbir taraftar meşale ve havai fişek kutlama yapmasın. Bu hafta sonu Süper Lig şampiyonluğunda da taraftar kesinlikle benim düştüğüm hataya düşmesin " diye konuştu.