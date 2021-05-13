Samsun'da acı olay! İmam maganda kurbanı oldu

Kurşunların isabet ettiği mahallenin 31 yaşındaki imam hatibi Fatih Akkuş'un vücuduna 3 kurşun isabet etti. Kurşunların hedefi olan Fatih Akkuş yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olayın 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, imam Fatih Akkuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.