Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da acı olay! İmam maganda kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 13.5.2021 11:42

'da acı olay! İmam maganda kurbanı oldu

İHA
Samsun'da acı olay! İmam maganda kurbanı oldu

’da acı bir olay yaşandı. Bayram namazı sonrası silahla rastgele atılan kurşunların isabet ettiği imam hayata gözlerini kapadı...

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram namazı çıkışında vatandaşlar tarafından havaya rastgele silahlarla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği mahallenin 31 yaşındaki imam hatibi Fatih Akkuş'un vücuduna 3 kurşun isabet etti. Kurşunların hedefi olan Fatih Akkuş yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olayın 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, imam Fatih Akkuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.


31 yaşındaki imam Fatih Akkuş'un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da acı olay! İmam maganda kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA