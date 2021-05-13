Şevval ayı orucu ile ilgili tarih sorgulamaları milyonların gündemine geliyor. İslam tarihi boyunca bu aylarda ibadet etmek isteyenler oruç tutarak dini vazifelerini de yerine getirmek istiyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haram olduğu bilinirken Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, şevval ayında oruç tutulur mu sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan orucunu tam olarak tutan kişi Şevval ayında da 6 gün oruç tutarak yılı tamamen oruçlu geçirmiş gibi oluyor. Diyanet bilgileri ile Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, başladı mı? 2021 Şevval ayında oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, BAŞLADI MI?

Ramazan orucundan sonraki Şevval ayı orucu ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Hz. Muhammed (S.A.V), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir. Fazîleti ve ecri büyük olduğundan dolayı şevval ayı orucu 6 gün tutulması uygun görülür…