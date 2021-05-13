Şevval orucu ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Müslümanlar on bir ayın sultanını uğurlarken şevval ayı orucunun ne zaman, nasıl ve kaç gün tutulduğunu sorguluyor. Ramazan orucundan sonraki Şevval ayından 6 günlük oruç, dînen güzel ve hoş görülen bir sünnettir, fakat farz veya vâcip değildir. Şevval ayı içerisinde tutulan orucun büyük bir sevabı bulunurken Şevval ayı orucu nedir, kaç gün ve nasıl tutulur sorusuna yanıt aranıyor. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir. Buna göre; Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu nedir, kaç gün ve nasıl tutulur?
Şevval orucu, Ramazan ayından sonra en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Şevval ayının başlamasına kısa süre kala bu ay tutulan oruca dair araştırmalarına hız veren vatandaşlar şevval orucu ne zaman tutulur, şevval ayı orucu kaç gün ve nasıl tutulur gibi sorulara yanıt arıyor. Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir.
Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.
Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir.
Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.
Şevval ayında tutulan orucun hem kaza hem de şevval orucu yerine geçip geçmediği hakkında bazı kaynaklar öncelikle kaza oruçlarının tutulmasını, ardından da 6 gün şevval orucu tutulmasını tavsiye ederken, bazı kaynaklar da kaza veya adak oruçlarını bugünlerde tutmakla da aynı sevabın elde edileceğini belirtmektedir. Buna göre; isteyen öncelikle, varsa kaza orucunu tutar, borcunu öder, ardından da vakit kalırsa ayrıca şevval ayı orucunu tutar. İsteyen Şevval ayında kaza oruçlarını tutar ve bunu şevval orucu olarak da kabul eder.
Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif meali şöyledir
Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. [Taberani]
Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İbni Mace]
Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. [İbni Huzeyme]