Şevval orucu ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Müslümanlar on bir ayın sultanını uğurlarken şevval ayı orucunun ne zaman, nasıl ve kaç gün tutulduğunu sorguluyor. Ramazan orucundan sonraki Şevval ayından 6 günlük oruç, dînen güzel ve hoş görülen bir sünnettir, fakat farz veya vâcip değildir. Şevval ayı içerisinde tutulan orucun büyük bir sevabı bulunurken Şevval ayı orucu nedir, kaç gün ve nasıl tutulur sorusuna yanıt aranıyor. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir. Buna göre; Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu nedir, kaç gün ve nasıl tutulur?

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan ayından sonra en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Şevval ayının başlamasına kısa süre kala bu ay tutulan oruca dair araştırmalarına hız veren vatandaşlar şevval orucu ne zaman tutulur, şevval ayı orucu kaç gün ve nasıl tutulur gibi sorulara yanıt arıyor. Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir.