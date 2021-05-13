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Giriş Tarihi: 13.5.2021 14:34 Son Güncelleme: 13.5.2021 14:34

Sınırda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Sınırda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

’ın sınırında düzenlenen operasyonda 5 kilo 945 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı, Suriye sınırında bulunan Ziyaret mahallesinde M.B. ve M.K. isimli iki şahsın sınırdan ülkemize uyuşturucu madde geçireceği ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, Ziyaret Piyade Hudut Karakolu Komutanlığına bağlı ekiplerle yaptığı ortak operasyonda, önceden plakası tespit edilen araç sınırda durduruldu. Durdurulan araçta Öğle adlı narkotik köpeğinin yardımı ile yapılan aramada plaka halinde 5 kilo 945 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla lgili araç içerisinde bulunan M.B. ve M.K. gözaltına alındı.

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Sınırda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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