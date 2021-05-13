Sinovac aşısı yüzde 98 etkili

Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada, Sinovac'ın CoronaVac Kovid-19 aşısının, can kaybını önlemede yüzde 98, hastaneye yatmayı önlemede ise yüzde 96 etkili olduğu belirtildi. 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmayla ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi "Aşı olmuş sağlık çalışanları için hastalık ve ölüm oranlarının azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz" dedi. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, CoronaVac'ın 60 yaşın altındaki yetişkinlerde Kovid-19'u önlemede etkili olduğunu ancak yan etki riskleriyle ilgili bazı verilerin eksik olduğunu belirtmişti. Brezilya'daki çalışmalarda CoronaVac aşısının etkinliği sadece yüzde 50'nin üzerinde çıkmıştı.