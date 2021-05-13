Son dakika: İETT otobüsünü aracıyla kilometrelerce kovaladı! "Devletin memuru bunu nasıl yapar?"

"DEVLETİN ARABASIYLA BİR DEVLET MEMURU NASIL YAPAR?"



İETT otobüsünü kilometrelerce kovalayan Murat S. , "Geride benim aracıma çarptı, durmasını beklerken kaçmaya başladı kaçarken bir daha aracıma çarptı. Benim için önemli olan malıma zarar gelmesi değil zoruma giden devlet memuru nasıl böyle bir şey yapar odur. Buraya kadar kendisini kovaladım durmadı benden kaçtı." İfadelerini kullandı.

Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı | Video