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Giriş Tarihi: 13.5.2021 16:17 Son Güncelleme: 13.5.2021 16:38

SON DAKİKA! Patrondan genç kadına süpürgeli dayak! "'Buna yasak mı var?' deyince saldırdı..."

DHA
SON DAKİKA! Patrondan genç kadına süpürgeli dayak! 'Buna yasak mı var?' deyince saldırdı...

Son dakika haberler... 'in Karşıyaka ilçesinde bir kafeteryada çalışan Zeynep Katırcı (23), iş yerinde cep telefonuyla konuştuğu için patronunun fırçalı saldırısına uğradı. Kabusu yaşayan genç kadın, kendisini yüzünden yaralayıp, ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü patronu Osman D.'den şikayetçi oldu.

Akıllara durgunluk veren olay, 7 Mayıs'ta saat 19.30 sıralarında, Serinkuyu semtindeki kafeteryada meydana geldi. İşletmenin ortaklarından Osman D., pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep Katırcı'nın imalathanede cep telefonuyla konuştuğunu gördü.

"BUNA YASAK MI VAR?" DEYİNCE SALDIRDI

İddiaya göre Osman D.'nin tepki gösterdiği Katırcı, "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince saldırıya uğradı. Fırça süpürgeyle dövüldüğünü öne süren Katırcı, yüzünden yaralandı. Ölümle tehdit de edildiğini söyleyen Katırcı, polis merkezine giderek patronundan şikayetçi oldu.

"TELEFONUMU ALIP CEBİNE KOYDU"

Örnekköy Polis Merkezi'nde ifade veren Zeynep Katırcı'nın, "Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmı ile yüzüme 1 kere vurdu, gözüme denk geldi. Tekrar vurup, vurmadığını hatırlamıyorum. Sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup, tehdit etti. Ustam Ahmet Bey'i aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet Bey'in arabası ile geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet Bey beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı, şikayetçiyim" dediği öğrenildi.



Avukat Murat Turgut Minar, bayram sonrasında müvekkili Zeynep Katırcı'yla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunacaklarını söyledi.

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SON DAKİKA! Patrondan genç kadına süpürgeli dayak! "'Buna yasak mı var?' deyince saldırdı..."
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