SON DAKİKA! Patrondan genç kadına süpürgeli dayak! "'Buna yasak mı var?' deyince saldırdı..."

"BUNA YASAK MI VAR?" DEYİNCE SALDIRDI

İddiaya göre Osman D.'nin tepki gösterdiği Katırcı, "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince saldırıya uğradı. Fırça süpürgeyle dövüldüğünü öne süren Katırcı, yüzünden yaralandı. Ölümle tehdit de edildiğini söyleyen Katırcı, polis merkezine giderek patronundan şikayetçi oldu.