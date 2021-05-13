Tunceli’de 700 nüfuslu mahallede karantina ilanı

Ovacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede artan vakalar nedeniyle merkeze bağlı 700 nüfuslu 94 Mahallesi'nin 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere karantinaya aldı. Karantina ilanının ardından mahalle girişlerinde polis ekipleri tarafından barikatlar kurularak giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtilirken, ihtiyaç duyulması halinde Ovacık Belediyesi'nin de ihtiyaçların giderilmesi noktasında dahil olacağı kaydedildi.