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Giriş Tarihi: 13.5.2021 15:18

’de 700 nüfuslu mahallede karantina ilanı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 700 nüfuslu mahallede karantina ilanı

’nin Ovacık İlçesi’nde 700 nüfuslu mahalle, artan Covid-19 vakaları ve temaslılar nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina ilanının ardından güvenlik görevlileri mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Ovacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede artan vakalar nedeniyle merkeze bağlı 700 nüfuslu 94 Mahallesi'nin 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere karantinaya aldı. Karantina ilanının ardından mahalle girişlerinde polis ekipleri tarafından barikatlar kurularak giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtilirken, ihtiyaç duyulması halinde Ovacık Belediyesi'nin de ihtiyaçların giderilmesi noktasında dahil olacağı kaydedildi.

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Tunceli’de 700 nüfuslu mahallede karantina ilanı
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