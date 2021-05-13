Üniversite hayaliyle yaşadı, trafik terörünün kurbanı oldu!

Ankara'da geçen yıl antreman dönüşü eve gitmek üzere pedal çevirmeye başlayan 19 yaşındaki lisanslı sporcu Umut Gündüz, aşırı alkollü bir sürücünün kendisine çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Genç Umut'un adeta cinayet gibi bir kazaya kurban gittiğini belirterek hukuk mücadelesi başlatan baba Menderes Gündüz "Oğlum kaskından dizliğine kadar bütün tedbirlerini almasına rağmen onu hayattan kopardılar. Ona vuran sürücü kaçmayıp hastaneye yetiştirseydi Umut bugün hayal ettiği üniversitesine kavuşmuş olacaktı" dedi.

Umut Gündüz, üniversitede okuma hayaliyle büyüyen gencecik bir çocuktu. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi olan 19 yaşındaki lisanslı sporcu Umut Gündüz, spor eğitmeni olabilmek için her gün antreman yapıyordu. Geçen yıl 15 Temmuz'da yine idman yapmak için arkadaşıyla birlikte bisiklet sürmeye başladı. Sıkı bir antremandan sonra eve dönüş yolunda alkollü bir sürücünün kendisine çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz (23) tutuklandı ancak 4 ay serbest kaldı. Şenyüz'ün serbest bırakılmasına isyan eden baba Menderes Gündüz hayatının baharında kaybettiği evladı için hukuk mücadelesi başlattı.

"İNSAN CANI BU KADAR UCUZ DEĞİL"

SABAH'a konuşan Umut Ahmet Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, "Umut 19 yaşında üniversite sınavına girmişti, sınav sonucunu bekleyen, hedefleri, idealleri ve hayalleri olan hayat dolu bir çocuktu. Amacı da spor akademisinden mezun olup sporcu olmaktı. Bir trafik teröristinin kurbanı oldu koca 19 yıl, 5 dakika içinde elimizden uçtu gitti. Umut bizim oğlumuz olduğu gibi bu ülkenin de geleceğiydi. Katil sadece bizim oğlumuzu öldürmedi ülkenin geleceğini de öldürdü.

Yüksek alkol, aşırı hız ve Umut'u yaralı bırakarak şüphelinin kaçması tüm bunlar gösteriyor ki kaza değil bu cinayet. Katil ise bu suçtan dolayı cezalandırılacağına ödüllendiriliyor ve 4 ay sonunda serbest bırakılıyor. Hem bizi hem de kamuoyu vicdanında telafisi güç yaralar açmıştır bu karar. Biz aile olarak üstümüze düşen sorumluğu yerine getirerek bilinçli ve çevreci ve ülkemizi uluslararası camiada gururlandıracak bir oğul büyüktük. Adaletinde üstüne düşen sorumluluk bu suçu işleyene bir daha böyle cinayetlerin işlenmemesi için etkin ve caydırıcı cezalar ile fiziken izole edilmesi. İnsan canı bu kadar ucuz değil. Bu kişinin 6 ayda, 2 yılda çıkmasını istemiyoruz" dedi.

SINAV SONUÇLARINI BEKLİYORDU

Oğlunun hayalinin birgün üniversite sıralarında okuyabilmek olduğunu belirten Menderes Gündüz, "Umut liseden mezun olmuştu, üniversite tercihlerini beraber yapmıştık. Hayali üniversitede spor eğitmenliği okuyabilmekti. Sınav sonuçlarını bekliyorduk, ha bugün ha yarın açıklanacak derken cinayet gibi bir kazaya kurban gitti" dedi.

HASTANEYE GÖTÜRSEYDİ YAŞAYACAKTI

Oğlunun lisanslı bir sporcu olduğunu, bisiklet sürerken bütün tedbirleri almaya özen gösterdiğini belirten Gündüz, "Fosforlu yeleğinden kaskına, dizliğinden sinyal lambasına kadar bütün tedbirlerini almıştı. Arkadaşıyla antremandan dönerken alkollü bir sürücü arkadan çarpıp kaçmış. Umut çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenip başka bir aracın altında kalmış. O sürücü de durmayıp kaçmış. Hastaneye götürselerdi Umut bugün hayal ettiği üniversitesine kavuşmuş olacaktı" diye konuştu.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Baba Gündüz "Türkiye'de son iki yılda can veren 258 bisikletlinin faili, yüzde 90 alkollüydü ve arkadan çarptı. Umut'a çarpan sürücü de yüksek alkollü ve aşırı hızlıydı üstelik Umut'u da kanlar içerisinde bırakıp kaçtı. Tüm bunlar gösteriyor ki oğlumun ölümü kaza değil, cinayet" dedi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

24 Haziran'da "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Çağdaş Şenyüz için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin sürücülüğünü yaptığı Umut Ahmet Gündüz'e bisikletinin arka kısmından çaptığı belirtildi. Umut Gündüz'ün ölü muayene tutanağında belirtildiği üzere hayati yaralanmaların ölüme sebep olduğuna yer verildi. Sürücü Şenyüz'ün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı, olay yerinde araçtan düşen plaka doğrultusunda şüphelinin tespit edilerek yakalandığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, sürücü Çağdaş Şenyüz'ün 16 Temmuz 2020 tarihinde saat gece 03:13 sıralarında yapılan tespitte 1,02 promil alkollü olduğu ifade edildi.

KORKTUĞU İÇİN KAÇMIŞ: BİR MİKTAR ALKOL ALDIM

Şüpheli Şenyüz'ün yer verilen ifadesinde, sürdüğü araçla seyir halindeyken karanlık ve ışıksız bölgede bir anda pat diye ses duyduğunu belirterek, sonrasında arabanın camının kırıldığını, durup baktığında yerde yatan maktulü gördüğünü söyledi. Olay yerine gelenlerin agresif tavırlarından korktuğu için olay yerinden uzaklaştığını anlatan Şenyüz, "babamın vefatı nedeniyle canım sıkkındı rahatlamak amacıyla bir miktar alkol aldım, pişmanım" dedi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporuyla, şüphelinin seyir ettiği sırada görüş, hava ve trafik durumunun şartlarına uyması gerekirken uymayarak, gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı kaydedildi. Işıksız ve karanlık yolda araç far ışıklarıyla seyri sırasında dikkatini taşıt yoluna vermesi gerekirken vermeyerek, önünde aynı anda seyir eden bisikletli sürücü ile kendi aracı arasında bir mesafe bırakması gerekirken, bu kurallara riayet etmediği anlatıldı. Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerindeki hükümlerin ihlali suretiyle asli kusurlu olduğunun şüpheli Şenyüz'ün kaza saatiyle alkol seviye tespitinin yapıldığı ve kaza anında 1.53 promil alkollü olduğunun belirlendiği aktarıldı. İddianamede şüphelinin 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

AĞIR CEZADA YARGILANSIN

Baba Menderes Gündüz, 24 Haziran tarihinde "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkacak Şenyüz'ün Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep ediyor.