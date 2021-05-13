Van'da kaçak avlanılan 7 ton inci kefali ele geçirildi

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Akköprü Deresi, Şamran Kanalı ve Muradiye ilçesine bağlı Yalındüz Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak avlanan 4 ton 650 kilogram ölü, 3 ton canlı balık ile 300 metre manyat tipi ve 10 tırıvırı ağ ele geçirildi. Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salınırken telef olanlar imha edildi.

Kaçak avlanan 1 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 1854 lira para cezası uygulandı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme döneminin devam ettiğini belirtti.

Balığı korumak için tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini anlatan Görentaş, "Kentteki Bendimahi, Deliçay, Zilan, Van Kalesi ve İskele mevkiinde bulunan çaylara balık girişleri yoğunlaştı. Jandarma ve emniyet personeli ile ekiplerimiz bu noktalarda sürekli denetimler yapıyor. Ekiplerimiz kaçak avcılara göz açtırmıyor" ifadelerini kullandı.