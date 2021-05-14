Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs tarihi yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatilleri takviminde her yıl milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Çalışan vatandaşlar ise akıllarındaki kafa karışıklığını gidermek için 19 Mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Mayıs ve 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının ardından gözler 19 Mayıs'a çevrildi. 19 Mayıs yarım gün mü? İşte yanıtı

19 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye'de belirli gün ve haftalar arasında bulunan 19 Mayıs yarım gün değil, resmi tatildir.