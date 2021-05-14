Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs tarihi yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tatilleri takviminde her yıl milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Çalışan vatandaşlar ise akıllarındaki kafa karışıklığını gidermek için 19 Mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Mayıs ve 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının ardından gözler 19 Mayıs'a çevrildi. 19 Mayıs yarım gün mü? İşte yanıtı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye'de belirli gün ve haftalar arasında bulunan 19 Mayıs yarım gün değil, resmi tatildir.
19 Mayıs yarım gün değildir. 19 Mayıs resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.
Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.
20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.