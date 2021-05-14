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Giriş Tarihi: 14.5.2021 11:12

23 yaşındaki kadın, sokak ortasında bıçaklandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
23 yaşındaki kadın, sokak ortasında bıçaklandı

'de imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanan 23 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 950. Sokakta meydana gelen olayda annesinin yanında kalan Gizem T. (23), imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı İ.B. ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesiyle İ.B., yanında getirdiği bıçakla Gizem T.'yi sokak ortasında bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gizem T., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli İ.B. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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23 yaşındaki kadın, sokak ortasında bıçaklandı
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