23 yaşındaki kadın, sokak ortasında bıçaklandı

Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 950. Sokakta meydana gelen olayda annesinin yanında kalan Gizem T. (23), imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı İ.B. ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesiyle İ.B., yanında getirdiği bıçakla Gizem T.'yi sokak ortasında bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gizem T., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli İ.B. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.