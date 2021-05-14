Acılı anneyi yıkan karar: ‘Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?’



'HAYALLERİ VARDI, ELİNDEN ALINDI'



Adana 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Nesrin Bugan 21 Nisan günü görülen davanın karar duruşmasında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aile, mahkemenin bu kararıyla bir kez daha yıkıldı.

Kızı Leyla'nın hayalleri olduğunu belirten Gülzade Sevler, "Dava süreci sonuçlandı. Avukatımız, hukuki açıdan güzel bir sonuç aldığımızı söyledi ancak bizim için çok kötü bir durum. Hangi anne vicdanı 4.5 yılı kabul eder? Kabul edemiyorum. Suç, benim kızımın değildi. Yüzde yüz karşı taraf suçluydu. 'Hız ölüm getirir' deniyor ama buna rağmen bu ceza bizi tatmin etmedi. Karşı taraf mahkemeye dahi katılmadı" diye konuştu.