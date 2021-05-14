Adana'daki cinayetin nedeni ortaya çıktı! Babasını öldürmüştü...





ARKADAŞLARINA KARIŞIYORMUŞ



Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmit ile birlikte yaşadığı oğlu M.M. arasında tartışma çıktığı, ardından da evden bir el silah sesi geldiğini belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, M.M.'nin elinde bir çantayla evden çıktığını tespit etti.