Aile Bakanlığı devreye girdi Türkiye’ye döndü

Almanya'da, 2011de felç geçirdikten sonra hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren, gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon sayesinde ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen 66 yaşındaki Hanife Kocaman, 5 ay önce marketten dönerken bir otomobilin, akülü arabasına çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılarak bir süre tedavi gören Kocaman, kazanın etkisiyle kendisine bakamayacak hale gelince Düsseldorf'taki bir bakımevine yerleştirildi. Kocaman'ın Türkiye'de yaşayan oğlu Rıfat Köse ise kendilerinden uzakta, bir bakımevinde yaşamını sürdürmesini istemediği annesinin Türkiye'ye getirilmesi için yardım talebinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a getirilen Kocaman'ı havalimanında oğlu Rıfat Köse ile kızı Zeynep Köse karşıladı. Duygusal anlar yaşayan Kocaman, "Vatanıma geldim. Cennete geldim ben. Çok mutluyum, çocuklarımı gördüm" dedi.