Çok uzun bir süredir ekranlarda olan Arka Sokaklar, her cuma günü Kanal D ekranlarında gösteriliyor. Buna rağmen, 14 Mayıs Kanal D yayın akışı listesinde Arka Sokaklar bulunmuyor. Durum böyle olunca, dizinin hayraları tarafından Arka Sokaklar bugün var mı, final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Kanal D'de gösterilen Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu noktada, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu da netlik kazandı.
İşte, Arka Sokaklar bu akşam var mı, bugün neden yok ve yeni bölüm ne zaman konusuyla ilgili gelişmeler
Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında olmayacak.
Ramazan Bayramı dolayısı ile Arka Sokaklar bu hafta olmayacak. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta gösterilecek.
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Sadakatsiz
Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut, arazi görevine gönderilmiştir. Selin, Mesut'un bu ani gidişi nedeniyle oldukça endişelidir. Faruk ise, Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanmasına ilişkin Selin'e birkaç soru sorar.
Aycan'ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ile Cemal, gelen intihar anonsu üzerine Selvi adındaki bir kızı intihardan kurtarır. Selvi, eski sevgilisi tarafından tehdit edilmektedir ve kızın eski sevgilisi bulunmalıdır.
Esra, dükkanında bir adamın silahlı soygununa uğrar. Adam soygun esnasında panikler ve birkaç el ateş eder. Mermilerden birinin Esra'ya denk gelmesiyle yere yığılır. Olayın ekibimize ulaşması üzerine soyguncunun, Melik adında biri olduğu öğrenilir. Başta Hüsnü olmak üzere emniyet kırmızı alarmdadır. Esra'nın ise, hayati tehlikesi sürmektedir.
Pınar ile Ali'nin ikilisinin arasındaki soğukluk devam etmektedir. Ali'den mesleği ve ailesi arasında bir seçim yapmasını beklemektedir.
Engin ve Başak doğacak bebekleri için bir bakıcı bulurlar. Engin Müdür, Fatma'yı etraflıca araştırmak ister.