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Haberler Yaşam Haberleri Arka Sokaklar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar neden yok - 14 Mayıs Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 14.5.2021 18:27

bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? - 14 Mayıs Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar neden yok - 14 Mayıs Kanal D yayın akışı

yeni bölüm var mı ve neden yok soruları, dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Cuma günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, bu hafta yayın akışı listesinde bulunmuyor. Bu doğrultuda, , final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman soruları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, diziye dair detaylar ve 14 Mayıs Kanal D yayın akışı listesi

Çok uzun bir süredir ekranlarda olan Arka Sokaklar, her cuma günü Kanal D ekranlarında gösteriliyor. Buna rağmen, 14 Mayıs Kanal D yayın akışı listesinde Arka Sokaklar bulunmuyor. Durum böyle olunca, dizinin hayraları tarafından Arka Sokaklar bugün var mı, final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranmaya başlandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM VAR MI VE NEDEN YOK? | 14 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de gösterilen Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu noktada, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu da netlik kazandı.

İşte, Arka Sokaklar bu akşam var mı, bugün neden yok ve yeni bölüm ne zaman konusuyla ilgili gelişmeler

ARKA SOKAKLAR BUGÜN YOK MU?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında olmayacak.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK VE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı dolayısı ile Arka Sokaklar bu hafta olmayacak. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta gösterilecek.

14 MAYIS KANAL D TV YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Sadakatsiz

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut, arazi görevine gönderilmiştir. Selin, Mesut'un bu ani gidişi nedeniyle oldukça endişelidir. Faruk ise, Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanmasına ilişkin Selin'e birkaç soru sorar.

Aycan'ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ile Cemal, gelen intihar anonsu üzerine Selvi adındaki bir kızı intihardan kurtarır. Selvi, eski sevgilisi tarafından tehdit edilmektedir ve kızın eski sevgilisi bulunmalıdır.

Esra, dükkanında bir adamın silahlı soygununa uğrar. Adam soygun esnasında panikler ve birkaç el ateş eder. Mermilerden birinin Esra'ya denk gelmesiyle yere yığılır. Olayın ekibimize ulaşması üzerine soyguncunun, Melik adında biri olduğu öğrenilir. Başta Hüsnü olmak üzere emniyet kırmızı alarmdadır. Esra'nın ise, hayati tehlikesi sürmektedir.

Pınar ile Ali'nin ikilisinin arasındaki soğukluk devam etmektedir. Ali'den mesleği ve ailesi arasında bir seçim yapmasını beklemektedir.

Engin ve Başak doğacak bebekleri için bir bakıcı bulurlar. Engin Müdür, Fatma'yı etraflıca araştırmak ister.

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Arka Sokaklar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar neden yok - 14 Mayıs Kanal D yayın akışı
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