Çok uzun bir süredir ekranlarda olan Arka Sokaklar, her cuma günü Kanal D ekranlarında gösteriliyor. Buna rağmen, 14 Mayıs Kanal D yayın akışı listesinde Arka Sokaklar bulunmuyor. Durum böyle olunca, dizinin hayraları tarafından Arka Sokaklar bugün var mı, final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranmaya başlandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM VAR MI VE NEDEN YOK? | 14 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de gösterilen Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu noktada, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu da netlik kazandı.

İşte, Arka Sokaklar bu akşam var mı, bugün neden yok ve yeni bölüm ne zaman konusuyla ilgili gelişmeler