Arnavutköy’de korkutan yangın! Yavru kediler yangından son anda kurtuldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan 4 katlı bir binanın bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçeden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kısıtlamalara rağmen yangını seyretmek için sokağa dökülen mahalleli, ekiplere zor anlar yaşattı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, alevlerin ortasında kalan iki yavru kedi ise itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Vücutlarında hafif derecede yanıklar oluştuğu öğrenilen kedilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.