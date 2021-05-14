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Giriş Tarihi: 14.5.2021 18:53 Son Güncelleme: 14.5.2021 18:58

’de korkutan yangın! Yavru kediler yangından son anda kurtuldu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Şerif Can Şerif Can
Arnavutköy’de korkutan yangın! Yavru kediler yangından son anda kurtuldu

’de bir sitenin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yaşanan olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, yangının ortasında kalan iki yavru kedi ise ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Vücutlarında hafif derecede yanıklar oluşan yavru kedilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan 4 katlı bir binanın bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçeden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kısıtlamalara rağmen yangını seyretmek için sokağa dökülen mahalleli, ekiplere zor anlar yaşattı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, alevlerin ortasında kalan iki yavru kedi ise itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Vücutlarında hafif derecede yanıklar oluştuğu öğrenilen kedilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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Arnavutköy’de korkutan yangın! Yavru kediler yangından son anda kurtuldu
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