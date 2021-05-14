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Haberler Yaşam Haberleri Aşı randevusu nasıl alınır? 2021 e - devlet ile e-nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranı
Giriş Tarihi: 14.5.2021 12:14 Son Güncelleme: 14.5.2021 12:34

? 2021 e - devlet ile , aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? 2021 e - devlet ile e-nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranı

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine yönelik tedbir amacıyla tarafından yaş ve meslek gibi öncelikli durumları bulunanlara menşeli Sinovac ile Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle aşılama faaliyetleri sürüyor. En yakın aile sağlığı merkezi veya devlet hastanesine giderek aşısı olmak isteyenler e - devlet ile , aşı randevusu alma ekranına erişmek amacıyla ? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Aşı randevusu nasıl alınır? sorusunun cevabı ve e - devlet ile e-nabız, .

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs salgınına en önemli önlem olarak görülen ve Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle, hak sahibi olanlara aşılama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Aşı olmak ve küresel salgına karşı tedbir almak isteyenler e - devlet ile e-nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranına erişmek adına Aşı randevusu nasıl alınır? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aracılığıyla e-devlet, e-nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranı ve detaylar şöyle;



KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.



KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.



MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.



AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.



E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVU TELEFON NUMARASI

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

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Aşı randevusu nasıl alınır? 2021 e - devlet ile e-nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranı
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