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Giriş Tarihi: 14.5.2021 12:04

Babasını kendisini dövdüğü ve arkadaşlarına karıştığı için öldürmüş

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Babasını kendisini dövdüğü ve arkadaşlarına karıştığı için öldürmüş

'da önceki gün kendisini dövdüğünü ve arkadaşlarına karıştığı gerekçesiyle babası Abdulazim Mahmit’iyi (49) pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki M.M. polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Abdulazim Mahmit'tan haber alamayan oğulları evin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuklar babalarını pompalı tüfekle sırtından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mahmit'in öldüğünü belirledi.

Cinayet masası ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda Abdulazim Mahmit'in oğlu M.M. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, mahalleye yakın bir yerde baba katilini yakaladı. M.M.'nin ifadesinde babasının kendisini dövdüğünü ve arkadaşlarına karıştığı için pompalı tüfekle öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine konuldu.

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Babasını kendisini dövdüğü ve arkadaşlarına karıştığı için öldürmüş
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