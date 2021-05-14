Babasını kendisini dövdüğü ve arkadaşlarına karıştığı için öldürmüş

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Abdulazim Mahmit'tan haber alamayan oğulları evin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuklar babalarını pompalı tüfekle sırtından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mahmit'in öldüğünü belirledi.

Cinayet masası ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda Abdulazim Mahmit'in oğlu M.M. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, mahalleye yakın bir yerde baba katilini yakaladı. M.M.'nin ifadesinde babasının kendisini dövdüğünü ve arkadaşlarına karıştığı için pompalı tüfekle öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine konuldu.