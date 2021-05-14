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Giriş Tarihi: 14.5.2021 10:09

toplantısı ne zaman? Normalleşme kararlarının açıklanacağı hangi gün yapılacak, bugün var mı?

Bakanlar Kurulu kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme kararlarının açıklanacağı Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak, bugün var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle kritik kararların alındığı için nefesler tutuldu. 26 Nisan tarihinden bu yana uygulanan tam kapanma sürecinin sonuna yaklaşırken kısıtlamaların vaka sayıları üzerindeki olumlu etkileri dikkat çekiyor. Öte yandan bu durum ise normalleşme beklentilerine neden olurken “ toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, bugün bu hafta var mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda iki haftada bir düzenlenen toplantının bayram sonrasında düzenlenmesi beklenirken ülke çapında normalleşme adımları için gözler ’na çevrildi.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için merak dolu bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanlığı önderliğinde toplanacak olan kurulda yeni gündem kademeli olarak normalleşme adımları olacak. Hal böyleyken milyonlarca vatandaş toplantının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu noktada ise "Bakanlar Kurulu kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, bugün bu hafta var mı?" soruları gündeme taşındı. İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihine ilişkin detaylar…

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı. Bu bağlamda; tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor!

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.

KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE

Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli.

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Mayıs ayı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

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Bakanlar Kurulu kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme kararlarının açıklanacağı Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak, bugün var mı?
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