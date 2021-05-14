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Giriş Tarihi: 14.5.2021 13:53

Bakkal ve marketler bugün saat kaçta kapanıyor? Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte , , market çalışma saatleri!

Bakkal ve marketler bugün saat kaçta kapanıyor? Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri!

Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar gün içerisinde market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde kasap, bakkal, manav, market tarzı işletmeler yalnızca belirlenen saatlerde hizmet verebiliyordu. Bu kapsamda ise “Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Bayramın ikinci gününde de bu işletmeler belirlenen saatlerde hizmetlerini verecek. bu kapsamda yayımladığı genelgede “Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık olacak?” sorularını da yanıtlamıştı. İşte , , , market çalışma saatleri…

Market - bakkal çalışma saatleri, çeşitli ihtiyaçları nedeniyle bu işletmelere gidecek olan vatandaşların araştırma konusu haline geldi. "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren yanıt arıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma uygulaması devam ederken kasap, market, bakkal tarzı işletmeler yalnızca belirlenen zaman dilimlerinde hizmet verebiliyor. Buna göre; Bayramda A101, BİM, ŞOK, Migros marketler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte tüm detaylar…

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.

BAYRAMDA BAKKALLAR VE MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAÇTA KAPANIYOR?

Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR

'ndan yayınlanan genelgede ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.

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Bakkal ve marketler bugün saat kaçta kapanıyor? Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri!
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