Market - bakkal çalışma saatleri, çeşitli ihtiyaçları nedeniyle bu işletmelere gidecek olan vatandaşların araştırma konusu haline geldi. "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren yanıt arıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma uygulaması devam ederken kasap, market, bakkal tarzı işletmeler yalnızca belirlenen zaman dilimlerinde hizmet verebiliyor. Buna göre; Bayramda A101, BİM, ŞOK, Migros marketler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte tüm detaylar…