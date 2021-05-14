Tam kapanma sonrası normalleşmenin nasıl olacağı hakkında Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan, günlük hayatın normale dönmesi ve tedbirlerin önemli ölçüde gevşetilmesi için Haziran ayını işaret etti. Yapılan bu açıklamaların ardından "Yeni normalleşme ne zaman? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" gibi soruların yanıtları sorgulanır hale gelirken kontrollü normalleşme takvimi merak ediliyor. İşte son dakika gelişmeler!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLAMASI!

Erdoğan: "(Kovid-19) Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz."

Erdoğan: "Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz."