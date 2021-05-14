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Giriş Tarihi: 14.5.2021 08:54 Son Güncelleme: 14.5.2021 08:55

? Bugün 13 Mayıs Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Bayramda bankalar açık mı? Bugün 13 Mayıs Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bankaların çalışma durumu ile ilgili sorgulamalar başladı. Hafta içi gününe denk gelen bayram günlerinde resmi kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı merak ediliyor. Tam bu noktada Akbank, Vakıfbank, İş bankası, Ziraat, Garanti ve diğer tüm bankaların bayram mesaisi araştırılırken , çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Hafta için her gün yoğun olarak ziyaret edilen kurumların başında bankaların ramazan bayramı süreci içerisindeki durumu belli oldu. Çek, senet, eft ve havale gibi işlem yapacak olanlar ise EFT ve sorusuna yanıt arıyor. Peki ? Bugün 13 Mayıs Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı, çalışıyor mu?

14 Mayıs Cuma sabahı itibariyle bankacılık işlemleri olan vatandaşlar banka çalışma durumu ile ilgili araştırma yapıyor. Normalde resmi tatil ilan edilen günlerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Çek, senet, eft ve havale gibi bankacılık işlemleri olan vatandaşlar EFT ve havale yapılıyor mu, bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların tamamı 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca açık olup olmayacağı belli oldu. Bankacılık işlemleri bulunan ve bayram tatili süresince yapmak zorunda olanlar için Bayramda bankalar açık mı? Bugün 14 Mayıs 2021 Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar…

BUGÜN BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 14 Mayıs Cuma gününe denk gelirken banka çalışma saatleri merak konusu oldu. Gün para çekme ve para yatırma dahil birçok işlem için bankalarda içi olanlar "Bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Resmi tatilin hafta içine denk gelmesi dolasıyla bankalar çalışmayacak. Dolayısıyla hem Ramazan bayramı nedeniyle resmi tatil olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bankalar geçtiğimiz 13-14-15 Mayıs tarihlerinde açık olmayacak.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Bayramın ikinci günü dolasıyla bugün bankalarda işlem yapmak isteyenler ise "Bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Bankalar her Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 2021 Ramazan Bayramı nedeniyle de ilan edilen resmi tatil kapsamında bayram günlerinde hizmet vermeyecek. Öte yandan bayramda sokağa çıkma yasağının da olması nedeniyle zaten açık olsa bile özel izin çıkmadığı için bankalar hizmet veremeyecek.

BAYRAMDA HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 12 Mayıs Çarşamba günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.

12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bayramda bankalar işlem yapmayacak. 12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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Bayramda bankalar açık mı? Bugün 13 Mayıs Akbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti ve diğer bankalar açık mı, çalışıyor mu?
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