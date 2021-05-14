Bayramda kargolar açık mı? 15 Mayıs Bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

Kargo çalışma saatleri bayramın üçüncü gününde milyonlarca kişinin gündemine geliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk gelen çoğu kurum kapalı olacak. Yasak kapsamında kargolar açık mı sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internetten araştırma yapıyor. PTT kargo başta olmak üzere MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubelerinde çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumların listesi de her zaman olduğu gibi kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda; Bayramda kargolar açık mı? 15 Mayıs 2021 Bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Corona virüsü salgını nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında kargo çalışma saatleri de belli oldu. Yasak süresince hangi kurum ve kuruluşların çalışıp çalışmayacağı İçişleri Bakanlığı geleneğinde yer alıyor. Buna göre 13-14-15 Mayıs tarihinde yani bayramda kargolar çalışmayacaklar.