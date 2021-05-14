Sağlık ocağı çalışma saatleri Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. Bayram'ın bu yıl hafta içerisine denk gelmesi nedeniyle özel- devlet hastaneleri ve sağlık ocağı çalışma durumu gündeme geldi. Tam bu noktada üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nda sağlık ocaklarının bayram mesaisini merak ediliyor. Arefe gününde, hem hastaneler hem de sağlık ocakları belli saate kadar açıktı. Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başladı ve 3,5 gün resmi tatil ilan edildi. Buna göre Bayramda sağlık ocakları açık mı? 13 Mayıs Bugün hastaneler ve sağlık ocağı çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı sağlık ocağı çalışma saatleri sorgulamaları sabah saatleri itibariyle başladı. 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk geliyor. Bayram tatili bu sene 3.5 gün sürecek. Sağlık ocağı ve hastanelerin çalışma yönetmeliğine göre bayram günlerinde uyulması gereken çalışma sistemleri bulunmaktadır.
12-13-14 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.
13,14 ve 15 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi.
Ramazan Bayramı süresince yani 13,14 ve 15 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" denildi.
Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.
Hastaneler de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bugünlerde çalışmayacak.
Ancak acil bölümü yine hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.