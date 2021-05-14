Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdı

İstanbul Bayrampaşa'da eşi Derya K. ile boşanma aşamasında olan Cengiz K., kadını araca bindirip kaçırdı. Olay, Kartaltepe mahallesinde geçen salı günü meydana geldi. Derya K.'nin ailesinin yaşadığı eve gelen Cengiz K., ayrılmak istemediğini dile getirdi. Yaşanan tartışmanın ardından Derya K.'yi zorla arabaya bindiren koca, kendisine engel olmaya çalışan kadının ailesini de araçla ezdi. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Cumhur Mert, "Koluma dikiş atıldı. Tam dalak bölgesinde ağrılar var. İç kanamadan korktular ama Allah'a çok şükür filmler temiz çıktı. İki kadınla birlikte bana çarptı" dedi. Yakalanan şüpheli Cengiz K. tutuklandı.