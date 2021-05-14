Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? Gibi sorular sokağa çıkma yasağının uygulamaya devam ettiği Ramazan Bayramı'nın ilk gününde binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs salgınına tedbiren 81 ilde uygulanan tam kapanma sürecinde muaf olan işletme ve meslek grupları bilindiği üzere genelge ile duyurulmuştu. Bu kapsamda "Bugün bayramda kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışma saatleri ile genelgede kargolarla ilgili olarak yer alan detaylar…

BUGÜN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Her sene olduğu gibi Ramazan Bayramı bu sene de özel sektör ve kamuda resmi tatil ilan edildi. Hal böyleyken resmi tatil günlerinde kargo şirketlerinin hizmet verip vermediği merak konusu haline geliyor. Özellikle de online alışverişin popüler hale geldiği bu dönemde binlerce vatandaş kargolarının akıbetinin öğrenmek amacıyla "Bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı.