Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? Gibi sorular sokağa çıkma yasağının uygulamaya devam ettiği Ramazan Bayramı'nın ilk gününde binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs salgınına tedbiren 81 ilde uygulanan tam kapanma sürecinde muaf olan işletme ve meslek grupları bilindiği üzere genelge ile duyurulmuştu. Bu kapsamda "Bugün bayramda kargolar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışma saatleri ile genelgede kargolarla ilgili olarak yer alan detaylar…
BUGÜN RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Her sene olduğu gibi Ramazan Bayramı bu sene de özel sektör ve kamuda resmi tatil ilan edildi. Hal böyleyken resmi tatil günlerinde kargo şirketlerinin hizmet verip vermediği merak konusu haline geliyor. Özellikle de online alışverişin popüler hale geldiği bu dönemde binlerce vatandaş kargolarının akıbetinin öğrenmek amacıyla "Bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı.
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?
Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;
Bayram süresince kargo şubelerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kapalı olması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihleri arasında eda edilecek. Bu tarihler arasında kargo gönderim ve dağıtım işlemlerinin yapılması beklenmiyor
Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.
Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.
BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?
Normal şartlarda Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olan kargolar 13, 14, 15 Mayıs da Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacak.
İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;
"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak.