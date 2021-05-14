Bütün hayalleri gerçek oldu

Aydın Efeler'e bağlı Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de iki kolunu dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü.Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolu, 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. 11 yıldan buyana nakil edilen iki kolu ile yaşamını normal insanlar gibi sürdüren Topal, nakilli kollarını kendi kolu gibi rahatca kullanıyor.

2 YIL KOLSUZ YAŞADIM

Cihan Topal yaşadığı korkunç kazanın ardından 2 yıl kolsuz yaşadığını söyledi. Hayat mücadelesini asla bırakmadığını söyleyen Topal, "Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişiyim. 11yıldır nakil olan kollarımla yaşantımı devam ettiriyorum.Ttraktör, otomobil, motosiklet kullanabiliyorum, küçükbaş hayvanlarıma bakabiliyorum. Normal bir vatandaş gibi günlük yaşantımı kimsenin yardımı olmadan sürdürebiliyorum. En önemlisi oğlum Ömer Özkan'ı ve kızım Necmiye'nin elinden tutarak okula, parka götürebiliyorum. Saçlarını okşayabiliyor ve bunu hissedebiliyorum. Bunlar benim için hepsi bir hayaldi. Çok şükür organ bağışı sayesinde 2010 yılında yapılan nakille tüm her şeyimi kendim yapabiliyorum." dedi.

ÖMER ÖZKAN İSMİNİ VERDİ

Nakil yapılarak yeniden iki koluna kavuşan Cihan Topal, 2014 yılında doğan oğluna kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı ve soyadını verdi. Oğlu Ömer Özkan Topal, şu an 1'inci sınıfa gittiğini de belirten Topal, "Bayram sabahı kızım Necmiye ve oğlum Ömer Özkan gelip ellerimi öpüp bayramımı kutluyor. Bu dünyanın en güzel duygusu. Bunun parasal karşılığı yok.. İyi ki Ömer ve Özlenen Özkan hocalarım var" diye konuştu.



Yusuf Oğuz Şimşek, anne babasının elini öpüyor

YUSUF OĞUZ YENİ ELLERİNİ KULLANDI

Antalya'da 6 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım 2019'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından çift kol nakli yapılan 26 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek yeni kollarını ile bayram sabahı önce baba Mustafa, anne Mukaddes Şimşek'in elini öptü. Şimşek ailesi, 6 yıl sonra oğullarının ilk kez ellerini öptüğünü belirterek, "Bizim bayramımız bugünden başladı. Dünyanın en mutlu anne ve babası biziz" diye konuştu. Yusuf Oğuz'un da en büyük hayali ise evlenip doğacak çocuklarını ellerinin öpmesi olduğunu kaydetti.