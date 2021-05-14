Yayınlanan 5 bölümü ile izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız, her perşembe günü Kanal D ekranlarında gösteriliyor. Buna karşın, 13 Mayıs Kanal D yayın akışı listesinde Camdaki Kız bulunmuyor. Durum böyle olunca, dizinin hayraları tarafından Camdaki Kız bugün var mı, final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranmaya başlandı.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM VAR MI VE NEDEN YOK?

Kanal D'de gösterilen Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu noktada, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu da netlik kazandı.

İşte, Camdaki Kız bu akşam var mı, bugün neden yok ve yeni bölüm ne zaman konusuyla ilgili gelişmeler