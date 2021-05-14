Yayınlanan 5 bölümü ile izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız, her perşembe günü Kanal D ekranlarında gösteriliyor. Buna karşın, 13 Mayıs Kanal D yayın akışı listesinde Camdaki Kız bulunmuyor. Durum böyle olunca, dizinin hayraları tarafından Camdaki Kız bugün var mı, final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Kanal D'de gösterilen Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu noktada, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu da netlik kazandı.
İşte, Camdaki Kız bu akşam var mı, bugün neden yok ve yeni bölüm ne zaman konusuyla ilgili gelişmeler
Perşembe günleri dizi sevenlerin karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi Kanal D'nin yayın akışında bugün yer almadı. Camdaki Kız 6. bölümü Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta ekrana gelmeyecek.
13 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler