Delia ne yaşar ne yaşamaz!

Romanya'dan Türkiye'ye 20 yıl önce göç eden Delia Simona (45) Türk vatandaşı olmak isteyince resmi kayıtlara göre öldüğünü öğrendi. Tıpkı Aziz Nesin'in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" romanında olduğu gibi Simona, İstanbul'da işe başladığı gümüşçüde tanıştığı Arkın Çavdar'la dünyaevine girdi. Eşiyle 15 yılı geride bırakan Simona, Türkiye'ye öylesine bağlandı ki anadilini bile unuttu. Kaan ve Aras adını verdikleri iki çocuğu oldu. Türk eşinin 6 ay önce vefatının ardından Türk vatandaşlığı alabilmek için konsolosluğa başvuran Simona, aldığı yanıt karşısında şoke oldu. Miras meselesi yüzünden Romanya'daki teyzesinin kendisini 2002'de "Ölü" gösterdiğini öğrenen Simona, aylardır hayatta olduğunu kanıtlamak için mücadele ediyor. SABAH'a konuşan Simona, "Öldüğümü konsolosluktan öğrendim. Bana 'Sen yaşamıyorsun' dediler. Yaşayan ölü gibiyim" dedi. Seyahat izin belgesiyle evlenen Simona'nın sadece aile cüzdanı var.